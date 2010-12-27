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Петербургский СК проводит проверку после падения наледи на девочку
Сегодня, 14:18
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TretyakovaS

Петербургский СК проводит проверку после падения наледи на девочку

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Девятилетняя девочка попала в больницу с травмами головы после падения наледи.

Следственные органы Северной столицы проводят доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка попала в больницу с травмами головы из-за падения наледи. Об этом сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Наледь рухнула на девочку  крыши одного из домов по Загородному проспекту. Школьницу доставили в больницу в состоянии средней тяжести с травмами головы. 

Ранее от падения наледи также пострадали несколько человек. Утром 10 февраля глыба льда упала на мужчину в Невском районе Петербурга

Теги: новости петербурга, новости спб, падение наледи, происшествия, следственные комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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