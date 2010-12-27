"СКА" сыграет дома с "Локомотивом"

Петербуржцы в случае победы могут обойти "ЦСКА" и занять первую строчку в конференции.

В понедельник, 18 марта в Санкт-Петербурге пройдет встреча хоккейных клубов "СКА" и "Локомотив". Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

Встреча команд в данный момент уже носит формальный характер, так как оба клуба застолби за собой место в плей-офф. "СКА" с 97 очками занимает на Западе второе место, "Локомотив" отстает от своего оппонента на 12 баллов и располагается на третьем месте. Результат игры не повлияет на расположение москвичей, а вот петербуржцы в случае победы могут обойти "ЦСКА" и занять первую строчку.

Напомним, что плей-офф КХЛ стартует с 26 февраля. В турнире примут участие 16 команд – по 8 из каждой конференции.

Ранее на Piter.TV: Благодаря футболу в ночь с четверга на пятницу метро Петербурга будет работать дольше

Фото: ХК "СКА"