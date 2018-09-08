Петербургский СКА разгромил "Салават Юлаев"

Счет встречи - 1:4.

Матч регулярного чемпионата КХЛ в Северной столице завершился для петербургской команды проигрышем. СКА уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:4 (0:1, 1:0, 3:0). Об этом сообщили СМИ.

За хозяев отличился Николай Прохоркин (9). Авторами заброшенных шайб от "Салавата Юлаева" стали Антон Бурдасов (на 23-й и 43-й минутах), Дмитрий Кугрышев (45), Филип Ларсен (59).

В следующем матче СКА сыграет дома с ХК "Сочи" 10 сентября. "Салават Юлаев" дома встретится с нижегородским "Торпедо" 12 сентября.

Ранее Piter.tv опубликовал видео прошедшего матча.

Видео: Piter.tv