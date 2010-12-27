Илья Воробьев назвал причины поражения от уфимского "Салавата Юлаева"

По словам главного тренера, команда провела в атаке целый период, но с одним голом победить не удалось.

В субботу, 8 сентября в Петербурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и уфимским "Салаватом Юлаевым". Встреча завершилась со счетом 1:4.

Поражение петербуржцев прокомментировал главный тренер СКА Илья Воробьев.

"Мы бросили 40 бросков и забили один гол. Провели целый период в атаке. Будем работать над завершением" - отметил Воробьев.

Также он обратил внимание на психологические проблемы и праворуких защитников "Салавата Юлаева".

"Когда ждать Якупова на льду? Когда выздоровеет. Почему не играет третий матч подряд Белов? У нас есть достаточное количество защитников, Антон готовится" - заключил главный тренер СКА.

Ранее на сайте: Петербургский СКА разгромил "Салават Юлаев" .

Фото: ВКонтакте/СКА