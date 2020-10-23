Петербургский Роспотребнадзор официально призвал не пить "Мистер Сидр"

В настоящее время официально известно о более 20 погибших.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу официально призвало граждан отказаться от употребления алкогольного напитка "Мистер сидр".

При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление: uprav@78rospotrebnadzor.ru, тел. 8 (812) 764-02-39, 764-02-38. Роспотребнадзор по Петербургу

Поставка алкогольного напитка, производимого самарской компанией "Анди", была заблокирована накануне по всей стране.

В настоящее время официально известно о более 20 погибших от употребления алкогольного напитка "Мистер сидр". Известно о 18 умерших в Ульяновской области, еще двух в Самарской области, летальные случаи уже есть и в Нижегородской области. Пострадавших – десятки. Предварительной причиной смерти считается отравление метанолом.

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