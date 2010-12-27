Петербургский ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок" объявил программу

Основной темой 12-го фестиваля станет "гендер: границы и переходы".

Организаторы мероприятия поделились программой смотра с Piter.TV. Вход на события фестиваля с 14 по 21 ноября разрешен только совершеннолетним.

Фильмом открытия станет драма "Жёсткая краска" от бразильцев Филипе Матцембахера и Марсио Реолона – история молодого человека, работающего вебкам-моделью. За прошлый год картина завоевала более десятка призов и четыре номинации на кинофестивалях по всему миру. В программе – фильмы, ставшие участниками кинофестивалей в Каннах ("Дикий") и Берлине ("Земля под моими ногами"), где повествуется о ментальных расстройствах и трудностях выживания в большом городе.

Одним из главных собыий станет показ китайской картины "Ребро" Чжана Вэя. Отец главного героя, готовящегося к трансгендерному переходу, не может смириться с мыслью, что единственный "сын" на самом деле женщина. Кроме того, петербуржцы смогут увидеть картины о женском боксе, жизни трансгендерного мужчины, родившего ребенка и Челси Мэннинг, экс-аналитика разведки Пентагона, передавшего Wikileaks документы, пролившие свет на военные преступления США в Ираке.

Больше о программе кинофестиваля можно узнать на сайте смотра или на ресурсах в социальных сетях.

Фото: кадр из фильма "Ребро"