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ЛГБТ-активист получил 20 часов работ за пикет на Дворцовой площади
Сегодня, 13:16
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ЛГБТ-активист получил 20 часов работ за пикет на Дворцовой площади

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Пикетчик проигнорировал требование полицейского о прекращении собрания.п

В Петербурге вынесли решение по административному делу Алексея Сергеева, сообщила 30 декабря объединенная пресс-служба города. 

Как выяснилось, вечером 3 августа Сергеев добровольно участвовал в пикете, посвященном проблеме дискриминации представителей сексуальных меньшинств на Дворцовой площади. Проводить собрания в этом месте запрещено, однако Сергеев с другими участниками обсуждал насущные вопросы по теме, демонстрировал атрибутику ЛГБТ-сообщества, раздавал интервью СМИ, что влияло на формирование мнение окружающих активистов людей. Полицейский несколько раз потребовал собравшихся прекратить пикет с помощью громкоговорителя, однако активисты и Сергеев в том числе проигнорировали требование. 

В суде активист не признал свою вину, пояснив, что пикетировал в одиночку, а протокол составили в его отсутствие. Также Сергеев отметил, что без имеющихся оснований его держали 2,5 часа в полицейском автобусе. Пикетчику назначили 20 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали, что анонимы "заминировали" два отдела полиции в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: лгбт-активисты, обязательные работы, пикет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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