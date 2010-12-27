ЛГБТ-активист получил 20 часов работ за пикет на Дворцовой площади

Пикетчик проигнорировал требование полицейского о прекращении собрания.п

В Петербурге вынесли решение по административному делу Алексея Сергеева, сообщила 30 декабря объединенная пресс-служба города.

Как выяснилось, вечером 3 августа Сергеев добровольно участвовал в пикете, посвященном проблеме дискриминации представителей сексуальных меньшинств на Дворцовой площади. Проводить собрания в этом месте запрещено, однако Сергеев с другими участниками обсуждал насущные вопросы по теме, демонстрировал атрибутику ЛГБТ-сообщества, раздавал интервью СМИ, что влияло на формирование мнение окружающих активистов людей. Полицейский несколько раз потребовал собравшихся прекратить пикет с помощью громкоговорителя, однако активисты и Сергеев в том числе проигнорировали требование.

В суде активист не признал свою вину, пояснив, что пикетировал в одиночку, а протокол составили в его отсутствие. Также Сергеев отметил, что без имеющихся оснований его держали 2,5 часа в полицейском автобусе. Пикетчику назначили 20 часов обязательных работ.

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