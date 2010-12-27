Анонимы "заминировали" два отдела полиции в Петербурге

Звонки поступили с разницей в две минуты.

Вечером 29 декабря анонимы "заминировали" сразу два отдела полиции в Петербурге. Звонки поступили с разницей в две минуты. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первый звонок раздался в 22:40 на рабочем телефоне 55-го отдела полиции в Колпино. Автор звонка сообщил, что положил бомбу под дверь правоохранителей. На бульвар Трудящихся, 32, выехала следственно-оперативная группа. Ничего подозрительного на территории не нашли.

Второй звонок раздался почти в то же время, в 22:42, в отделе №8 Кировского района. В этот раз неизвестный сообщил о заминировании отдела №44 в Приморском районе. Стражи порядка передали эту информацию своим коллегам на проспект Королева, 36. В указанное место приехал кинолог с собакой. На 10 минут из здания эвакуировали 4 полицейских и двух посетителей. Ничего подозрительного не нашли.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV