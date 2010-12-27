Петербургских активистов "Весны" задержали за повешенных чучел на Марсовом поле

Сотрудники полиции тут же оцепили дерево с куклами.

Сотрудники полиции задержали на Марсовом поле трех активистов движения "Весна" за размещение чучел с оппозиционными лозунгами.

Тимур Расулов, Николай Петросян и Олег Усов были задержаны после акции на Марсовом поле, в ходе которой они повесили на дереве кукол. Об этом сообщает в твиттере журналист Давид Френкель. Они были доставлены в 78 отдел полиции в центре города.

По словам оппозиционеров, мероприятие было приурочено к инаугурации президента России Владимира Путина.

В день инаугурации Владимира Путина активисты нашего движения провели театральный перформанс на Марсовом поле Санкт-Петербурга. На дереве были развешаны грустные молчаливые куклы с говорящими плакатами: "Ещё 6 лет? Нет, спасибо!", "РКН сломал мой Интернет", "Кора дуба и боярышник не помогли", "Помогли Сирии - на меня не хватило". Пишут активисты "Весны"

Интересно, что фигуры снимать не стали, но правоохранительные органы развернули таблички, скрыв их от глаз прохожих.

Сотрудники полиции по сути приняли участие в нашем перформансе. Они попытались "заткнуть рты" куклам. Полицейские перевернули таблички на куклах, чтобы их никто не прочитал, а территорию вокруг дерева оцепили.

Фото: ВКонтакте / Движение Весна