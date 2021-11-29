Петербургские врачи спасли жизнь девочки с эпилепсией

Когда девочке было 2 года и 4 месяца, она стала меньше говорить, перестала узнавать родителей, затем у нее произошел первый судорожный приступ.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета помогли остановить течение тяжёлой болезни маленькой пациентки из Краснодарского края. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Когда девочке было 2 года и 4 месяца, она стала меньше говорить, перестала узнавать родителей, затем у нее произошел первый судорожный приступ. В местной больнице ей поставили диагноз "Дебют эпилепсии".

Девочке делали МРТ, лечили, но она продолжала терять интеллект, была неуправляемой. Родители решили обратиться за помощью к медикам Педиатрического медицинского университета.

Петербургские специалисты скорректировали противосудорожную терапию, добавили гормональную терапию. Также в арсенале врачей – хирургические и электростимуляционные методики со стимуляцией блуждающего нерва, кетогенная диет. На данный момент ребенок разговаривает, учит буквы и ходит в детский сад.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)