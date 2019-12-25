Петербургские власти поддержат проекты РНБ по сохранению книжного наследия

Библиотека готовится представить новые проекты на Петербургском международном культурном форуме

В субботу, 8 августа, губернатор Петербурга Петербурга Александр Беглов встретился с директором РНБ Александром Вершининым в отделе редких книг. Руководители обсудили дальнейшие планы города и библиотеки на проведение выставок и новые проекты для Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщила пресс-служба городского Правительства.

Для Беглова проведена небольшая экскурсия библиотеки, в ходе которой были продемонстрированы примеры реставрации печатных и рукописных XIV-XV веков. Также глава города посетил библиотеку Вольтера Екатерининских времен.

Кроме того, гордостью РНБ является пергамент с экслибрисом героя войны с Наполеоном генерала Павла Сухтелена. Она выполнена с помощью натуральной краски, сохранившейся по сей день.

Добавим, что сейчас в распоряжении библиотеки находятся 8 тысяч томов. Все издания находятся под надежной охраной.

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Фото: Piter.TV