Петербуржцы застряли в Ленобласти по дороге в Финляндию

Автобус с петербургскими пассажирами сломался по дороге в Лаппеенранту.

Сегодня утром, 12 декабря по дороге в Финляндию сломался автобус с туристами из Санкт-Петербурга. Транспорт "застрял" около населенного пункта Огоньки в Ленинградской области.

Об этом стало известно от самих пассажиров. Представители туристической компании "Павега-тур" заявили, что пришлют замену автобусу, однако ее пока нет. Отмечается, что несколько десятков пассажиров больше трех часов находятся на АЗС близ поселка Огоньки. Там их угощают кофе за счет туроператора. Также по словам очевидцев, в автобусе много пожилых людей, которые волнуются за поездку.