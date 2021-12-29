Петербургские театры и музеи рассказали, как изменилась их жизнь после введения QR-кодов

Piter.tv поговорил с представителями культурных организаций и узнал, насколько сильно снизился поток посетителей и как изменились рабочие процессы.

Петербуржцев обязали предъявлять QR-коды при посещении музеев, выставок, театров, цирков, концертных залов и кинотеатров еще с ноября 2021 года. Со 2 января 2022 года закон ужесточили: теперь QR-коды спрашивают в магазинах (кроме продуктовых) и общепитах.

Piter.tv узнал, как обстоит ситуация с потоком посетителей, прибылью и рабочими процессами в культурной жизни города.

Театры

Руководитель отдела по связям с общественностью театра "Мюзик-Холл" Елена Кириллова рассказала Piter.tv, что практика повсеместного внедрения QR-кодов оказала сильнейшее влияние на театральную деятельность, и работать стало сложнее.

У нас один из самых больших зрительных залов в городе – 1500 мест, сейчас мы работаем при 75%-ной заполняемости. Каждый зритель должен пройти несколько этапов контроля: мы проверяем наличие билетов и QR-кодов, их соответствие удостоверению личности. На это уходит значительно больше времени. Впуск в театр теперь начинается за 1,5 часа до мероприятия, увеличилось количество сотрудников, работающих на входе. Мы используем все возможности, чтобы смягчить неприятные моменты, связанные с новыми ограничениями.

Елена Кириллова уточнила, что сразу после введения QR-кодов количество зрителей несколько сократилось. Кто-то был возмущен инициативой, а у кого-то не было соответствующего сертификата. Постепенно зрительский поток начал восстанавливаться.

Перед новогодними праздниками традиционно было много зрителей и аншлаги. Постепенно жизнь возвращается в привычное русло.

В театре "Мастерская" нам заявили, что обычно ноябрь является самым благополучным месяцем в плане посещаемости, однако после введения в начале ноября обязательных для посещении театров qr-кодов, посещаемость театра стала ниже практически на 30%. В пресс-службе уточнили, что выручка стала меньше на 2,5 млн рублей.

К декабрю посещаемость выросла и стабилизировалась до привычного уровня ближе к новогодним праздникам и в первую декаду января. Татьяна Троянская, театр "Мастерская"

Музеи

В Эрмитаже отметили, что с внедрением практики проверки QR-кодов в музее произошли изменения в процедуре приема посетителей. Служба музейной безопасности получила дополнительную нагрузку в виде организации постов на входах для проверки сертификатов. Кроме того, увеличилась нагрузка на администраторов входной зоны и сотрудников информационной службы, которые дают ответы на вопросы посетителей о новых правилах посещения музея.

Посещаемость сократилась примерно в 2 раза, что повлекло снижение доходов музея. Эрмитаж продолжает исполнять свои функции, принимает посетителей, проводит выставки, открывает новые экспозиции, проводит мероприятия в гибридном режиме. пресс-служба Эрмитажа

В музее Анны Ахматовой сравнили два периода: ноябрь-декабрь 201 года (уже после введения QR-кодов) и два месяца до этого – сентябрь-октябрь. Посещаемость сократилась вдвое: 11 893 посетителя в начале осени против 6 350 в конце года. Выручка сократилась в полтора раза.

Рабочие процессы изменились не сильно, поскольку мы уже два года функционируем в условиях пандемии. Почти каждый сотрудник музея (нас всего 67 человек) одну или две смены дежурит на одном из двух постов: при входе или в кассе музея. Раньше мы только измеряли температуру посетителям, теперь сканируем и QR-коды у тех, кто приобрел билеты онлайн (на сайте мы разместили всплывающее окно, которое предупреждает всех гостей о необходимости QR-кода). Такой же дежурный стоит и в

кассе музея, чтобы непривитые посетители не купили ненароком билет. Специалист по связям с общественностью Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Анастасия Озерская

Piter.tv также узнал, как изменилась ситуация в "Манеже". По словам представителей Центрального выставочного зала, достаточно сложно анализировать эффект введения QR-кодов на посещаемость, поскольку все проекты сильно отличаются друг от друга и по концепции, и по аудитории, на которую они нацелены.

Стоить отметить, что и до пандемии количество посетителей у двух выставок могло значительно различаться. Как только новые требования вступили в силу, мы почувствовали, что количество посетителей действительно сократилось. Но с постепенным увеличением числа вакцинированных жителей города, посещаемость вновь начала расти. Следовательно такая же тенденция наблюдалась и в части экономики музея. Александра Ковалева, представитель "Манежа"

По словам специалиста, рабочие процессы были адаптированы под новую ситуацию: изменилась технология приобретения входных билетов: сейчас они доступны только в электронном виде на сайте.

Мы организовали процесс проверки билетов и QR-кодов на входе в соответствии со всеми требованиями правительства Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора. Александра Ковалева

Кинотеатры

Piter.tv также связался с Ассоциацией владельцев кинотеатров Петербурга. По словам регионального представителя, положительный эффект от увеличения заполняемости кинозалов с 50% до 75% оказался незначительным и явно недостаточным, чтобы помочь кинотеатрам выйти из кризиса, а введение QR-кодов разобщило семьи.

Мамы не могут прийти в кино детьми, жена не может посмотреть киносеанс вместе с мужем. Основная аудитория кинотеатров – семьи, а если зрители не идут в кинотеатры, то и увеличение процента заполняемости залов оказывается недостаточно эффективной мерой. Максимально положительный эффект в сложившейся ситуации дадут отмена системы QR-кодов, а также снятие ограничения работы кинотеатров после 23.00. Виктор Рудман

Собеседник издания объяснил, что согласно ограничениям, последний сеанс, чтобы он закончился к 23:00, должен начаться не позднее 19.30. Такое время для последнего сеанса трудно представить в активном мегаполисе.

В этом году и мы, и кинопрокатные компании очень старались снова подарить зрителям праздник – перед Новым годом вышло несколько хитов. Но в этот раз каникулы нас не очень порадовали: сборы по Санкт-Петербургу с 1 по 10 января на 35% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Разница очевидна и огромна, и это падение спровоцировано, безусловно, системой QR-кодов для входа в кинотеатры. Новогодние праздники – время, когда собирается вся семья. И из-за QR-кодов кинотеатры сейчас лишены в первую очередь именно семейного просмотра. Виктор Рудман

По словам представителя ассоциации, в начале внедрения QR-кодов работникам кинотеатров приходилось сталкиваться и с откровенным хамством, и с угрозами, и даже с рукоприкладством. Сейчас такого нет.

Но мы по-прежнему получаем очень много негативных комментариев в социальных сетях – вплоть до проклятий. И это несмотря на то, что именно "Мираж Синема" активно борется против QR-кодов! Но людей можно понять – они недовольны и срываются на тех организациях, в которых сталкиваются с проблемой.

Рудман уточнил, что сеть кинотеатров не против вакцинации, но против того, чтобы QR-коды становились пропуском в места досуга и для приобщения к культуре, разделяли семьи и вызывали негативный настрой в обществе.

Библиотека – альтернативный досуг

Согласно действующим ограничениям в культурной сфере Петербурга, в городские библиотеки можно пройти без предоставления QR-кода. Поэтому горожане, у которых по каким-либо причинам отсутсвует необходимый документ о вакцинации, могут посещать библиотеки, чтобы развлечься или поработать.

У нас нет qr-кодов. В связи с этим к нам чаще стали приходить люди, которые не могут посещать другие заведения. Например, обновлённое здание на Фонтанке, 44 стали чаще посещать коворкеры. В выходные дни к нам приходят до 400 человек. специалист по связям с общественностью ЦГПБ им. В. В. Маяковского Молчанова Екатерина Валерьевна

Информацию о возможности посетить библиотеку без QR-кода подтвердили в библиотеке Гоголя, библиотеке Охта-8 и библиотеке имени Маяковского. Таким образом, у горожан есть возможность организовать себе досуг без сертификата о вакцинации.

Главное фото: Pexels

Текст: Анастасия Смирнова