Книги с библиотечными штампами: вернуть нельзя оставить?

Piter.TV составил для книголюбов памятку о том, как стоит поступить, если вы купили или нашли книгу с библиотечным штампом.

Библиотечные книги не всегда возвращаются на полки родных тихих залов – порой издания с синими штампами на страницах неожиданно находятся в домашней книжной коллекции, магазинах старой книги или на книжных развалах, продаются с рук. Как рассказывают библиотекари, проштампованные книги часто крадут для последующей продажи или же просто не возвращают. С таким экземпляром столкнулась петербурженка и активистка Ксения Сидорина: она купила с рук редкий каталог киевского цементного завода, а в книге нашелся библиотечный штамп о поступлении.

Кажется, украден из публичной библиотеки. Во всяком случае, штамп о поступлении туда есть, а штампа о списании – нет. Ксения Сидорина

Петербурженка обратилась к представителям Российской национальной библиотеки (РНБ) с просьбой проверить, не ищут ли сотрудники этот каталог. К счастью, книга не была в списке "беженцев" – ее давно списали, но забыли снабдить соответствующим штампом.

Piter.TV составил для книголюбов памятку о том, как стоит поступить, если вам попалась книга с библиотечным штампом, где можно найти печати принадлежности книг к библиотеке и стоит ли возвращать найденышей домой.

Как выглядят библиотечные штампы и где их ставят?

Как рассказали Piter.TV в РНБ и библиотеке имени В. В. Маяковского, регистрационные штампы книгам ставят на нескольких страницах сразу: на обороте титульного листа и нижнем поле страницы №17 и/или №33. Первые страницы для такой цели не подходят – они могут истрепаться или потеряться. Заведующая сектором отечественного комплектования в РНБ Ирина Кирьянова отметила, что в случае, если книжица совсем тонкая, второй штамп не ставится.

В штампе, кроме названия библиотеки, содержатся некоторые сведения о виде издания или источнике его поступления (например, "ИК" – иностранная книга, "РП" – русская периодика, "ОЭ" – издание, поступившее в качестве обязательного экземпляра из Российской книжной палаты). Если издание было подарено, на нем ставится дополнительный штамп "Подарено библиотеке" в нижнем левом углу на последней странице издания. Часть информации, например, год или номер документа поступления, вписывается в штамп от руки. Ирина Кирьянова, Российская национальная библиотека

Сотрудники библиографического отдела "маяковки" Иван Прозоров и Анна Соколова добавили, что штамп чаще всего прямоугольной формы, кроме того, в нем может быть указан адрес библиотеки. Вместе со штампом на тех же страницах пишется инвентарный номер книги, служащий для учета библиотечного фонда. Также библиотечный экземпляр можно узнать по кармашку для книжного формуляра на форзаце и наклейке на обложке в углу, на ней пишется полочный цифр книги – "короткий цифровой индекс раздела знания и алфавитный порядок на полке". Например, 60.5 / В 191 или 65.9(2)32 / В 129.

Что библиотека делает со списанной литературой?

Книги, принадлежащие национальным библиотекам или специальным научным библиотекам, хранятся в фондах вечно или почти вечно, поэтому не подлежат списанию. Как рассказали в РНБ, списывать принято только неактуальную и ветхую литературу, а также дополнительные экземпляры из подсобных фондов. Списанные национальной библиотекой книги могут безвозмездно отдать в другие библиотеки или учреждения, но такие издания будут обязательно сопровождаться штемпелем "ПОГАШЕНО".

Книги из менее крупных библиотек списывают чаще: ветхие книги без обложек отправляют на переработку, а остальную ненужную литературу раздают всем желающим в рамках соответствующих акций. Сотрудники "маяковки" вспомнили, что 30 лет назад библиотека заведовала киоском, в котором продавала списанные книги с печатью "Разрешено к продаже", а также организовывала книжные развалы в вестибюле главного здания на Фонтанке, 46.

В 2000-х годах продавать книги запретили. Их стали направлять на переработку. Часть списанных книг направлялась в обменно-резервные фонды, из которых могли комплектоваться разные библиотеки. Обменно-резервный фонд у Центральной городской библиотеки существовал до второй половины 2000-х годов, в него принимались книги и из других библиотек. Система обменно-резервных фондов в значительной части сошла на нет, но остается в библиотечной практике – функционально – фонды могут не носить такого названия, могут не выделяться в подразделения, но как собрание старых книг, представляющих некоторую ценность, они сохраняются в распоряжении библиотек. Иван Прозоров и Анна Соколова, библиотека имени В. В. Маяковского

Разыскивает ли библиотека пропавшие книги?

В публичной библиотеке пропажи случаются редко, поскольку читателям дают читать книги исключительно в залах. Если кража все-таки произошла, библиотека обращается к правоохранителям.

В годы блокады ленинградские библиотекари, рассказали Piter.TV Иван Прозоров и Анна Соколова, обходили заброшенные квартиры в поисках своих книг и оставшихся бесхозными домашних библиотек. Находки спасали, вывозили в библиотеку на саночках и принимали на хранение.

Так, например, был спасен, оставшийся в Ленинграде в квартире бывшей служанки, архив писателя Евгения Замятина, скончавшегося во Франции в 1937 г. Иван Прозоров и Анна Соколова, библиотека имени В. В. Маяковского

Более открытые библиотеки, такие, как "маяковка", чаще рискуют потерять книги из-за недобросовестных посетителей. К тем, кто зачитался библиотечным фолиантом и не спешит возвращать его обратно, обращаются с напоминаниями в смс-сообщениях, звонках и открытках. В редких случаях, рассказали сотрудники, учреждение даже обращается в суд – только если читатель оказался злостным должником и взял домой слишком много книг.

Известны случаи, в том числе, в Ленинграде – Петербурге, проведения (в рамках законных следственных действий) обысков на квартирах, в результате которых находилось большое число книг разной ценности из разных библиотек.

Обращение в суд – достаточно традиционная (но редко применяемая и крайняя) мера. В практике Центральной городской библиотеки были даже специальные бланки судебного требования. Иван Прозоров и Анна Соколова, библиотека имени В. В. Маяковского

По истечении длительного времени книги могут быть заочно списаны, но ценные экземпляры будут искать до последнего, привлекая следственные органы.

Стоит ли возвращать в библиотеку книги со штампами?

В этом вопросе обе библиотеки оказались солидарны: однозначно, стоит. В РНБ обязательно проверят, числится ли найденыш в фонде, утерян, передан другой библиотеке или списан.

Чаще всего мы подтвердим легитимность передачи книги, и новый владелец сможет оставить ее себе, но за 226 лет существование библиотеки бывали случаи утрат, в том числе в результате трагических обстоятельств. Так, нам была возвращена в 2015 году книга, считавшаяся погибшей в 1947 году, когда во время пожара была утрачено некоторое количество книг на иностранных языках. Ирина Кирьянова, Российская национальная библиотека.

Библиотека Маяковского поддержала коллегу и отметила, что сдать находку со штампом можно и без читательского билета – последнего читателя смогут вычислить по электронным меткам с книги.

Фото: предоставлено библиотекой имени Маяковского pexels; unsplash