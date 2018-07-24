Танцоры из Петербурга взяли золото на Чемпионате по хип-хоп танцам в США

Это первая победа российской команды на World Hip Hop Dance Championship.

Танцоры из Петербурга стали победителями международного конкурса хип-хоп танцев World Hip Hop Dance Championship. Об этом рассказали представители команды Banda ILL на своей странице в Instagram.

В этом году танцевальный турнир World Hip Hop Dance Championship проходил в 17-й раз. Финал состоялся 10 августа в столице штата Аризона – Финиксе (США). Участники соревновались в нескольких категориях: команды, взрослые, подростки, дети и другие. В финал прошли более 4 тысяч танцоров из 52 стран.

Стоит отметить, что команда из Петербурга Banda ILL, взявшая золото, является первой российской командой, победившей на World Hip Hop Dance Championship.

Ранее мы писали, что петербургские спортсмены стали медалистами чемпионата мира по баскетболу среди ветеранов.

Фото, видео: Instagram / Banda ILL