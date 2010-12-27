Петербургские спортсмены стали медалистами чемпионата мира по баскетболу среди ветеранов

Соревнования проходили в финляндском городе Эспоо.

В финляндском городе Эспоо завершился 15-й чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов. Петербургские спортсмены стали победителями сразу в нескольких возрастных категориях. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Победу среди женщин старше 40 лет удалось одержать под руководством мастера спорта СССР Нины Куровой. Это получилось и у женщин старше 55 лет вместе с их тренером Ириной Плешаковой, заслуженным мастером спорта Советского Союза.

Мужская команда в категории старше 80 лет под руководством мастера Спорта России Владимира Шаписа взяла серебряную медаль. А бронзу получила команда мужчин старше 70 лет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Малком прокомментировал слухи об уходе из "Зенита".

Фото: пресс-центр администрации Петербурга