Петербургские таксисты не хотят работать в дни матчей ЧМ-2018

22 % таксистов заявили, что в дни матчей они просто не будут выходить на линию.

В Петербурге в преддверии ЧМ по футболу таксисты отказываются записываться на курсы по английскому языку. Об этом 16 мая сообщает компания "Эверест 8800". По этой причине водителей могут недопустить к работе в дни мундиаля.

По данным "Эверест 8800", 29 % таксистов заявили, что не собираются учить английский, так как он им неинтересен, и они не планируют аккредитоваться для работы в дни ЧМ. Остальные водители, примерно 41 %, сказали, что знают язык и хотя работать во время мундиаля. 22 % таксистов заявили, что в дни матчей они просто не будут выходить на линию.

Только 8 % работников этой сферы хотят записаться на курсы, чтобы выучить иностранный язык для дальнейшей работы.

Фото: pixabay.com