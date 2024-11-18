Петербургские сотрудники всё чаще летают за границу в командировки

Деловые поездки за рубеж из Петербурга выросли более чем на четверть.

Петербургские компании в январе–октябре 2025 года стали чаще направлять своих сотрудников в зарубежные командировки. По информации издания "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитическую платформу "Ракета", число таких поездок выросло на 26%, что говорит о заметном оживлении международного делового туризма.

Согласно опубликованным данным, в целом спрос на зарубежные направления среди российских компаний увеличился на 12,8%. Чаще всего сотрудники из Санкт-Петербурга посещают Казахстан, Белоруссию, Китай, Узбекистан, ОАЭ, Турцию, Италию, Швейцарию, Южную Корею, Испанию, Португалию и Нидерланды.

По информации Союза агентств делового туризма (САД), общий объём рынка командировок в России за первую половину 2025 года вырос на 10,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество поездок увеличилось на 2%. Эксперты уточняют, что показатели различаются в зависимости от региона и компании.

По данным платформы "Ракета", общее количество командировок у петербургских компаний, напротив, сократилось на 15% по сравнению с 2024 годом.

Фото: Piter.TV