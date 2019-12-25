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Петербургские школьники получили почти 550 тысяч продуктовых наборов
Сегодня, 11:09
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nastya960

Петербургские школьники получили почти 550 тысяч продуктовых наборов

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В наборы входят макароны, консервы, крупы, шоколад, чай, молоко, джемы.

В Петербурге дети и подростки получили более миллиона продуктовых наборов. Выдача продуктов была организована в рамках поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Школьникам и ученикам средних профессиональных учреждений раздали 547 тысяч 290 продуктовых наборов. Воспитанникам детским садов передали 453 тысячи 610 наборов. Выдача происходила в 1 128 садах. В образовательных учреждениях, где дети находятся круглосуточно, было выдано 4 тысячи 283 набора.

В наборы входят макароны, консервы, крупы, шоколад, чай, молоко, джемы.

Петербургские школьники смогут закончить учебный год 30 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: продуктовые наборы, школьники
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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