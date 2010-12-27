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Петербуржцы решили порыбачить на Ивановском карьере
Сегодня, 20:33
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nadezhda_sib

Петербуржцы решили порыбачить на Ивановском карьере

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Таким образом мужчины нарушили запрет, касающийся выхода на лед.

С появлением первой наледи на воде петербургские рыбаки решили открыть зимний сезон. Петербуржец заметил двух рыболовов посреди озера на Ивановском карьере в Невском районе Петербурга 28 ноября. 

Напомним, с 15 ноября жителям города запрещено выходить на лед. Ограничения продлятся до 15 января, а затем будут действовать с 7 марта по 15 апреля 2020 года. За нарушение правила петербуржцы могут понести административную ответственность. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала холодов в Петербурге на водоёмах спасено четыре птицы

Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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