Петербуржцы решили порыбачить на Ивановском карьере

Таким образом мужчины нарушили запрет, касающийся выхода на лед.

С появлением первой наледи на воде петербургские рыбаки решили открыть зимний сезон. Петербуржец заметил двух рыболовов посреди озера на Ивановском карьере в Невском районе Петербурга 28 ноября.

Напомним, с 15 ноября жителям города запрещено выходить на лед. Ограничения продлятся до 15 января, а затем будут действовать с 7 марта по 15 апреля 2020 года. За нарушение правила петербуржцы могут понести административную ответственность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала холодов в Петербурге на водоёмах спасено четыре птицы.

Фото: vk.com/unreleased_dtp