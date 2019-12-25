Петербургские рестораны начали продавать свою продукцию в супермаркетах

На данный момент это вынужденная мера.

Закрытие ресторанов из-за коронавируса заставляет участников рынка искать новые каналы сбыта. Например, "Буше", "Британские пекарни", Italy Group и "Марчеллис" решили начать поставки своей продукции в торговые сети. Об этом сообщил "Коммерсант".

Например, кондитерские изделия "Буше" будут продаваться в магазинах "Вкусвилл". В ближайшее время "Буше" будет поставлять эклеры в пять магазинов, если продажи оправдают себя, но сладости начнут привозить и в другие магазины сети. Также сеть пекарен сейчас ведет переговоры с "Лентой".

Также с апреля в сети Prisma продают торты и пирожные "Британские пекарни". Также в скором времени в финляндских гипермаркетах может появиться ремесленный хлеб на заквасках. Коммерческий директор "Британских пекарен" Оксана Грудцына отметила, что результаты первых недель продаж уже оправдали ожидания. Свою продукцию "Британские пекарни" планируют поставлять другим сетям и ведут соответствующие переговоры.

Во "Вкусвилле" сообщили, что с апреля реализуют продукцию ряда петербургских игроков, включая Italy Group, сети "Счастье", "Марчеллис", Pitcher, ресторан Bilbao. Представитель ритейлера отметил, что работа с ресторанами является прежде всего способом поддержки отрасли.

Впрочем, перенимать опыт рестораторов готовы не все. Совладелец холдинга "Евразия" Алексей Фурсов считает, что минусы от сотрудничества с ритейлерами перевешивают плюсы. Он рассчитывает, что с 1 июня рестораны все же смогут открыться в ограниченном режиме.

При этом поставка продукции в магазины — логичный шаг, но он вряд ли сможет возместить рестораторам более 6-8% продаж, отметил консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова.

Финская сеть супермаркетов запустит собственное производство в Петербурге.

Фото: Piter.TV