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Петербургские "полицейские" продали ветерану за 20 тысяч рублей телефон для связи со спасателями
Сегодня, 15:10
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nastya960

Петербургские "полицейские" продали ветерану за 20 тысяч рублей телефон для связи со спасателями

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Двое мужчин ввели в заблуждение 97-летнюю пенсионерку.

Полиция расследует мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, неизвестные обманули 97-летнюю пенсионерку, живущую в Калининском районе. У парадной одного из домов 16 июля к женщине подошли двое неизвестных мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они обманули 97-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны и продали ей за 20 тысяч рублей кнопочный мобильный телефон, выдав его за средство связи со спасательными службами.

Мужчинам на вид 35 лет, европейский тип лица. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в школе Петербурга родители заплатили 200 тыс. рублей за бесплатную секцию.

Фото: pixabay 

 

Теги: ветеран, мошенники, обман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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