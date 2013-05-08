В Петербурге сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам о Дне памяти жертв блокады

В центре города прошла патриотическая акция.

В День память жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, сотрудники ГИБДД провели в центре города патриотическую акцию "Память блокады в сердце каждого". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

С 14 часов на Дворцовой площади, у Смольного собора и площади Восстания сотрудники дорожной полиции раздавали автомобилистам ленточки Ленинградской победы в память о людях, погибших в период блокады.

Ранее мы писали, что в День памяти жертв блокады "Лахта Центр" подсветится синхронно с ударами метронома.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области