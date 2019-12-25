Петербургские полицейские поймали нескольких байкеров без прав в Приморском районе

Погоняться за мотоциклистами инспекторам пришлось во время рейда.

Утром 21 июля в Приморском районе Петербурга прошел полицейский рейд, в ходе которого инспекторам пришлось догонять байкеров без водительских прав. Об этом рассказал "Дорожный инспектор" в группе "ВКонтакте".

23-летний мотоциклист пытался скрыться, поскольку не взял в поездку свидетельство о регистрации транспортного средства и не имел категории А и полиса ОСАГО. В отношении байкера составили несколько административных протоколов. Второй мотоциклист вовсе рассекал по городу без водительского удостоверения и без полиса ОСАГО вдобавок. 19-летнего парня также привлекли в ответственности по нескольким административным статьям.

Ранее мы рассказывали, что мотоциклист остался жив после ДТП с автомобилем на Парашютной.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"