Петербургские отели премиум-класса выживают без туристов из Европы и США

Герольд Хельд объяснил, почему иностранцы не спешат возвращаться в Петербург

В Санкт-Петербурге гостиничный рынок 2025 года испытывает давление из-за сокращения числа иностранных гостей. Об этом рассказал управляющий отелей "Астория" и "Англетер" Герольд Хельд в интервью "ДП".

По его словам, сегодня основную часть постояльцев составляют россияне. В "Астории" доля иностранных гостей из стран Ближнего Востока составляет около 4%, из Китая — примерно 2%. В "Англетере" число российских туристов достигает 95%.

Спрос на президентские люксы, стоимость которых начинается от 300 тыс. руб. за ночь, позволяет компенсировать снижение загрузки. При этом отсутствие групповых заездов из Европы негативно влияет на рынок.

По словам Хельда, Петербург сохраняет привлекательность за счет развитого транспорта и культурных мероприятий, однако иностранцам мешает языковой барьер и нестабильное качество ресторанов.

Он отметил, что Rocco Forte Hotels продолжает работу в России, несмотря на уход ряда международных операторов. Основной проблемой отрасли он назвал нехватку специалистов с международным опытом.

Фото: pxhere