Петербургские "моржи" купаются в водоемах, пока не наступили заморозки

Днем 2 января "моржи" Северной столицы решили искупаться в незамерзшей воде до наступления минусовой температуры.

Днем 2 января петербургские “моржи” заняли проруби и водоемы города, чтобы искупаться. Мужчин не испугали погодные условия и температура в плюс четыре градуса. Большинство "оккупировало" территорию Петропавловской крепости. Именно там предпочитают собираться любители поплавать в зимнее время.

По мнению купающихся, погода для данного времени в Северной столице достаточно теплая. Отметим, что на следующей неделе синоптики обещают похолодание в Санкт-Петербурге. Любители “поморжевать” решили воспользоваться возможностью искупаться в воде, пока не наступили заморозки.

Напомним, что официально “моржи” города на Неве закрыли купальный сезон 11 ноября 2017 года. Очередные “рождественские” заплывы ожидаются 7 января.

Видео: Piter.tv