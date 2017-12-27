Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 16:44
0
lesjasap
344
Код вставки плеера

Петербургские "моржи" купаются в водоемах, пока не наступили заморозки

0
 
 

Днем 2 января "моржи" Северной столицы решили искупаться в незамерзшей воде до наступления минусовой температуры.

Днем 2 января петербургские “моржи” заняли проруби и водоемы города, чтобы искупаться. Мужчин не испугали погодные условия и температура в плюс четыре градуса. Большинство "оккупировало" территорию Петропавловской крепости. Именно там предпочитают собираться любители поплавать в зимнее время. 

 
По мнению купающихся, погода для данного времени в Северной столице достаточно теплая. Отметим, что на следующей неделе синоптики обещают похолодание в Санкт-Петербурге. Любители “поморжевать” решили воспользоваться возможностью искупаться в воде, пока не наступили заморозки. 
 
Напомним, что официально “моржи” города на Неве закрыли купальный сезон 11 ноября 2017 года. Очередные “рождественские” заплывы ожидаются 7 января.
 
Видео: Piter.tv
Теги: массовый заплыв , моржи , потепление , прорубь , рождество
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5