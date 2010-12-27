Петербургские компании незаконно повышали расценки на отопление

По данным УФАС около 20 компаний оказались недобросовестными.

Петербургские компании незаконно повышали тарифы на отопление. Об этом сообщает в УФАС по городу.

Таким образом, сложилась такая ситуация, когда компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными расскаывают в ведомстве

По данным УФАС около 20 компаний оказались недобросовестными. После проверки ведормство направило письмо в Комитет по тарифам Петербурга с требованием устранить существующее нарушение.

Оперативные действия антимонопольного ведомства позволили пресечь противоправные действия. Принятие экономически обоснованных тарифов позволило снизить плату граждан за коммунальную услугу по отоплению в отдельных случаях на 25% отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев

В службе заявили, что они регулярно проводят проверки.

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