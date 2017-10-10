Петербургские кинопрокатчики приобрели права на показ "Матильды"

Бюджетные кинопрокатчки Санкт-Петербурга покупают права на кинопоказ "Матильды".

Петербургские кинопрокатчики приобрели права на показ нашумевшей картины Алекся Учителя "Матильда". Обладать правами на кинопоказ решили из-за ажиотажа вокруг фильма. Однако противница картины Наталья Поклонская настаивает, чтобы прокатное удостоверение не досталась Санкт-Петербургу.

Бюджетное учреждение "Каскад" предложил организатору купить права за 30 тысяч рублей. Так, по договору, после того, как сборы перейдут отметку в 60 тысяч рублей, организаторы будут получать 50% от суммы превышения. Стоит отметить, что кинолента пользуется популярностью у бюджетных прокатчиков. Напомним, что скандальный фильм "Матильда" официально выходит в прокат 26 октября текущего года.

Для реализации картины потребовалось 25 млн долларов, большая часть денег была израсходована на декорации и костюмы. Проект был реализован при поддержке государственного Фонда кино исключительно на российские финансовые средства. Из затраченных на картину 814 млн руб. госсубсидии составили 280 млн руб.

"Матильда" - последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Фильм заявлен как историческая мелодрама, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича. В сюжете представят историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.

Фото, видео: "Вконтакте" - сообщество "Фильм Матильда"