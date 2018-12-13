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Опубликовано видео процесса реставрации портрета Цоя на "Площади Восстания"

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В начале 2019 года вандалы нанесли нецензурные надписи прямо поверх портрета.

Представители арт-группы HoodGraff показали процесс реставрации граффити лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Рисунок находится около станции метро "Площадь Восстания". Видео опубликовано в официальной группе HoodGraff.

Кто-то охраняет стены, кто-то разрушает. Каждый выбирает свою сторону.

HoodGraff

Изначально изображение Виктора Цоя появилось во дворе между улицей Восстания и улицей Маяковского в августе 2014 года. В начале 2019 года вандалы нанесли нецензурные надписи прямо поверх портрета.

Фото и видео: HoodGraff/ YouTube 

 

Теги: hoodgraff, виктор цой, граффити, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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