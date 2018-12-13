Опубликовано видео процесса реставрации портрета Цоя на "Площади Восстания"

Представители арт-группы HoodGraff показали процесс реставрации граффити лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Рисунок находится около станции метро "Площадь Восстания". Видео опубликовано в официальной группе HoodGraff.
Кто-то охраняет стены, кто-то разрушает. Каждый выбирает свою сторону.
HoodGraff
Изначально изображение Виктора Цоя появилось во дворе между улицей Восстания и улицей Маяковского в августе 2014 года. В начале 2019 года вандалы нанесли нецензурные надписи прямо поверх портрета.
Фото и видео: HoodGraff/ YouTube
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