Опубликовано видео процесса реставрации портрета Цоя на "Площади Восстания"

В начале 2019 года вандалы нанесли нецензурные надписи прямо поверх портрета.

Представители арт-группы HoodGraff показали процесс реставрации граффити лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Рисунок находится около станции метро "Площадь Восстания". Видео опубликовано в официальной группе HoodGraff.

Кто-то охраняет стены, кто-то разрушает. Каждый выбирает свою сторону. HoodGraff

Изначально изображение Виктора Цоя появилось во дворе между улицей Восстания и улицей Маяковского в августе 2014 года. В начале 2019 года вандалы нанесли нецензурные надписи прямо поверх портрета.

Фото и видео: HoodGraff/ YouTube