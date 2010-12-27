Сотрудники ведомства за неделю 40 раз выезжали на аварийные ситуации.

Петербургские экологи за минувшую неделю выписали бизнесменам штрафов на 153 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За минувшую неделю, с 28 февраля по 3 марта, специалисты 40 раз выезжали на аварийные ситуации. В ведомстве отметили, что за этот период было утилизировано порядка 100 килограмм нефтесодержащих отходов, один медицинский термометр и 22 люминесцентные лампы.

Кроме того, экологи убрали 400 килограмм нефтеводяной смеси на акватории реки Охты в районе.

Также ведомство закончило более 40 мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, было вынесено 14 постановлений по административным правонарушениям.

Ранее мы сообщали о том, что В ИТМО на месте обрушения завершили аварийные работы

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