Петербургская полиция рассказала о самых безопасных для автомобилей районах

Самым благополучным оказался Кронштадтский район.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, в каких районах машины угоняют реже всего, а где их поджидает больше всего опасности. Информацию передал "Петербургский дневник".

В ушедшем году лишь пять машин похитили в Кронштадте, там же нашли две угнанные. В Курортном районе за год насчитали 14 пропаж, тройку самых спокойных районов замкнул Адмиралтейский, где пропало 23 автомобиля.

В Петроградском, Центральном и Василеостровском районах тоже зафиксированы нестрашные цифры: 24, 47 и 48 машин соответственно оказались похищены здесь в 2019 году. Хуже всего обстоит дело в спальных районах: в Невском пропало 555 машин за год, в Выборгском и Калининском по четыре с небольшим сотни. В Приморском, Красносельском и Московском районах угнали 369, 337 и 311 машины соответственно, в Красногвардейском своих "ласточек" лишились 233 автовладельца, в Кировском и Фрунзенском – 154 и 155 автомобилистов соответственно.

Относительно спокойная обстановка в Красногвардейском районе может объясняться личной усердной противоугонной работой замначальника районного УМВД, который часто проводит ночные рейды и прочие мероприятия. В МВД отмечают, что многие машины оказываются угнанными без цели хищения, и пропажа находится спустя несколько дней в соседнем районе благодаря сообщениям в соцсетях.

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