В понедельник Петербургская капелла запустит цикл онлайн-трансляций

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что капелла Санкт-Петербурга присоединилась к проекту Stay Home with Russian Seasons. Об этом рассказали в пресс-службе капеллы.
В понедельник, в 20:00 на сайте "Русские сезоны" запустят трансляцию концерта "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Запись выступления была сделана 25 января 2020 года. В этот день дирижером выступал Александр Чернушенко, народный артист РФ.
Ранее мы писали, что Эрмитаж подготовил онлайн-экскурсию по галерее 1812 года.
Фото: Pixabay
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