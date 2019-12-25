Эрмитаж подготовил онлайн-экскурсию по галерее 1812 года

Запись доступна в альбоме Hermitage Online.

Сегодня, 26 апреля, Государтвенный Эрмитаж провёл виртуальную экскурсию по Военной галерее 1812 года. Она началась в 13 часов: все, кто не успел посмотреть, смогут увидеть запись и после трансляции в альбоме Hermitage Online.

Рассказ вела сотрудник Научно-просветительного отдела Наталья Фидельман.

Напомним, что Военная галерея Зимнего дворца является одной из самых популярных в музее. Она была создана по проекту Карла Росси в 1826 году в честь победы России над Наполеоном.

Галерея состоит из 332 портретов русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Портреты написаны Джорджем Доу и его ассистентами А. В. Поляковым и В. А. Голике.

Ранее мы сообщили, что Эрмитаж вместе с коллегами из Барселоны выпустил видео в честь Дня Святого Георгия.

Фото: Pixabay