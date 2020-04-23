Эрмитаж вместе с коллегами из Барселоны выпустил видео в честь Дня Святого Георгия

В петербургском музее хранится большая коллекция, посвященная "чуду Георгия о змие".

Петербургский Эрмитаж совместно с коллегами из Барселоны выпустил видео в честь Дня Святого Георгия. Ролик появился на официальной странице музея "ВКонтакте".

Каталонцы отмечают День Святого Георгия, покровителя региона, 23 апреля. В Эрмитаже одного из самых почитаемых общехристианских святых чествуют 9 декабря. Несмотря на разницу в календарях, этот праздник объединяет петербуржцев и каталонцев.

Сотрудники музея напомнили, что в Эрмитаже хранится большая коллекция предметов, посвященных "чуду Георгия о змие". Созданные художниками в разных частях света экспонаты рассказывают почитателям искусства о победе добра над злом. В период пандемии коронавируса эта тема как никогда актуальна.

Ранее мы писали, что Эрмитаж потерял около половины годового бюджета из-за пандемии коронавируса.

Видео: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж