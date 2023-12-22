Петербургская актриса Татьяна Пилецкая госпитализирована в больницу с переломами

В возрасте 95-ти лет Татьяна Пилецкая продолжает выступать в театре "Балтийский дом".

Заслуженная артистка РФ и лауреатка награды "За заслуги перед Санкт-Петербургом" Татьяна Пилецкая была доставлена в больницу с переломами, сообщает "Российская газета".

В возрасте 95-ти лет Татьяна Пилецкая продолжает выступать в театре "Балтийский дом". Травмы актриса получила в гостиничном номере в Нижнем Новгороде после несчастного случая. По словам самой ктрисы, в таком возрасте единственным спасением является постельный режим, который она строго соблюдает. Врачи отмечают положительную динамику в ее выздоровлении.

Татьяна Пилецкая - одна из двух самых старейших актрис, которая до сих пор активно работает в тетре. Начав свою карьеру как балерина, она впоследствии переквалифицировалась в актрису, отказавшись от балета. Популярность принесла ей роль в фильме "Разные судьбы", а также участие в семидесяти кинолентах.

Фото: baltic-house.ru (Н.Кореновская)