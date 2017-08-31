Петербург ждет теплый сентябрь с ранним бабьим летом

Первый осенний месяц в Северной столице будет теплее, чем обычно. Кроме того, город ждет раннее бабье лето.

Синоптики также обещают небольшое бабье лето. Оно будет крайне ранним, ориентировочно с 28 августа по 19 сентября. В этот период температура днем будет от 15 до 20 градусов. При этом будет сухая и ясная погода. Но иногда возможны дожди.

В целом же сентябрь 2017 будет на один-два градуса теплее нормы.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева также рассказала про погоду, которая будет в городе 1 сентября. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ночью будет 14-16 градусов. Но не обойдется без осадков. С 11.00 до 16.00 возможны небольшие дожди.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургское лето 2017 года оказалось самым холодным за 24 года. При этом количество осадков хоть и было избыточным, но не рекордным.