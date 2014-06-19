Петербург завершил сезон электросамокатов 18 ноября

Подведены итоги масштабной эксплуатации и борьба с нарушителями.

В Санкт‑Петербурге официально подвели черту под очередным сезоном проката электросамокатов. 18 ноября комитет по транспорту города объявил о завершении эксплуатации средств индивидуальной мобильности — решение обусловлено ухудшением погодных условий, делающих использование самокатов небезопасным.

Власти подчеркнули: блокировка возможности аренды электросамокатов кикшеринговыми компаниями проведена не спонтанно, а по взаимному согласованию с транспортным ведомством. Основной мотив — забота о безопасности горожан и гостей города. В комитете пояснили, что при отрицательных температурах и осадках риск аварий и травм возрастает многократно, поэтому продолжение проката признали неоправданным.

Сезон 2025 года оказался рекордным по интенсивности использования самокатов. Статистика впечатляет: пользователи совершили 40,5 млн поездок, преодолев в общей сложности 81,8 млн километров. Такой масштаб эксплуатации принёс городу ощутимую финансовую выгоду — кикшеринговые компании перечислят в бюджет 37 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сады, парки и скверы уже закрылись на весеннюю просушку.

Фото: Piter.TV