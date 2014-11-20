Петербург занял второе место в топе регионов России по востребованности IT-специалистов

За год число размещенных резюме в этой сфере выросло на 48%.

В рейтинге регионов России по востребованности IT-специалистов Петербург занял второе место. Анализ был проведен по итогам второго квартала 2022 года, передают 30 июня в пресс-службе hh.ru.

От общего числа предложений доля вакансий составила 12%. На первом месте расположилась Москва, где 29% от числа вакансий по всей стране, у других регионов по 2-3%. При этом во втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года интенсивность найма айтишников сократилась на 18%. За год число размещенных резюме в этой сфере выросло на 48%. Активнее всех ищут работу специалисты из Москвы — 37% от общего числа резюме. Второе место у Петербурга — 14% от всего объема.

Ранее мы писали, что в Петербурге сокращается уровень безработицы. За неделю в городе открылось почти 6 тыс. новых вакансий.

Фото: Piter.tv

