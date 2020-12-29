Петербург стал вторым городом России по числу ищущих работу барменов

Лидером остается Москва.

Петербург стал вторым городом России по числу барменов, ищущих работу. Как выяснили эксперты hh.ru, из 14 тысячи соискателей 19% пришлись на Северную столицу, а лидирует в этом рейтинге Москва с 28% от всех резюме.

Отмечается, что мужчины чуть чаще женщин ищут работу барменом, соискателями в большей степени являются опытные специалисты со стажем 3-6 лет. Найти работу барменам в 2020 пандемийном году оказалось непросто: если еще зимой работодатели опубликовали свыше 2 тысяч вакансий, то в мае этот показатель рухнул на 16%. Снова искать специалистов по смешиванию коктейлей в России начали летом, в период смягчения ограничений, в сентябре число вакансий для барменов перешагнуло 3000, 13% из них пришлись на петербург. К Новому году, однако, количество приглашений на работу барменом снова сильно упало: по сравнению с сентябрем разница составила 60%.

В 2021 году рынок для пострадавшей в пандемию сферы гостинично-ресторанного бизнеса постепенно восстанавливается, отметили эксперты: в минувшем январе по стране опубликовали на 68% больше вакансий для барменов, чем годом раньше. 11% из всех предложений выставили в Петербурге. Средняя зарплата барменов по России составляет 35 тысяч рублей.

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