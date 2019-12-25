Петербург занял третье место в списке городов России по количеству случаев коронавируса за сутки

Заболеваемость в городе падает.

Во вторник, 17 августа, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость в Петербурге снижается: за последние сутки выявили 1 156 новых случаев коронавируса, а накануне – 1 383.

Так, Петербург занимает третье место в рейтинге по стране по показателю. Первые две строчки занимают Москва и Подмосковье (2 006 и 1 328 соответственно). В общей сложности за последние сутки выявили 20 958 новых случаев коронавирусной инфекции, это немного больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 20 765 случаев.

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 переболели 6 642 559 человек.

Ранее мы писали, что около 30 петербургских семей получили выплату за смерть родственника-медика от COVID-19.

Фото: Piter.tv