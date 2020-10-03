Петербург встретит поезда из Сухума и Махачкалы с опозданием из-за падения обломков БПЛА

Актуальную информацию о времени прибытия составов рекомендуют уточнять на официальных ресурсах перевозчика или на вокзале.

Два пассажирских поезда, следующие в Санкт-Петербург из Сухума и Махачкалы, задерживаются в пути из-за инцидента на станции Лиски в Воронежской области. По информации пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК), движение было заблокировано после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В результате происшествия задержались 14 поездов различных направлений. В их числе состав № 479 Сухум — Санкт-Петербург и № 135 Махачкала — Санкт-Петербург. По предварительным данным, время простоя может достигать 2,5 часов.

В ФПК сообщили, что пассажирам оказывается необходимая помощь, а железнодорожники делают всё возможное, чтобы сократить время задержки. На данный момент ведётся работа по устранению последствий инцидента и восстановлению нормального движения поездов.

Фото: Piter.TV