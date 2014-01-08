Петербург встречает фестиваль «Золотая маска»

На этот раз зрителю представят современный балет, драматические постановки и даже аудиальный перформанс в исполнении трупп ведущих российских театров и экспериментальных площадок. Генеральным партнером проекта по традиции стал Сбер.

Со 2 по 27 ноября петербургские театры принимают гастроли фестиваля "Золотая маска". Выступлениями в Северной столице завершается осенний тур 2022 года. Организаторы долго думали, какую программу на этот раз привезти и без того искушенной петербургской публике. Решили – удивлять.

Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля "Золотая маска":

Нам кажется, что классический репертуар в Петербурге есть. А современная хореография – это большая редкость. И такой балет, который создан и есть в театре Станиславского и Немировича-Данченко – это большая-большая редкость, жемчужина в короне того, что существует сегодня в современном балете. Это нужно сохранять, и поддерживать, развивать, холить и лелеять

Фестиваль откроет "Вечер современной хореографии" в постановке труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. На основной сцене Александринского театра покажут спектакли "Маленькая смерть", Autodance и Kaash, основанный на мотивах классического индийского танца.

Максим Севагин, художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко:

Структура спектакля очень интересная, очень насыщенная, музыка этническая с ударными инструментами, голосом народным. Это такое дикое животное произведение, но очень при этом структурированное и в нем виден интеллект и потрясающая работа хореографа.

Генеральным партнером фестиваля стал Сбер. Банк ежегодно оказывает поддержку ведущим российским театрам, музеям, а также принимает участие в создании культурных продуктов и реставрации исторических памятников.

Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка СберБанка:

Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, люди получают в театре большой спектр эмоций, и замечательные режиссеры, которые ежегодно показывают нам свои новые подходы, новые творческие мысли – все это еще больше привлекает людей.

Фестиваль "Золотая маска" проходит в Санкт-Петербурге уже в 12-й раз. 23 и 24 ноября на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова представят спектакль "Костик" по мотивам чеховской "Чайки". А заключительной частью программы станет аудиальный перфоманс, посвященный феномену славянского фольклора от Новосибирской лаборатории современного искусства.