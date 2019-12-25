В Петербурге 16 ноября будет теплее нормы

В городе ожидается облачная погода, но без существенных осадков.

В понедельник, 16 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. Его стараниями в городе на Неве ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в этот день температурный фон продолжит немного превышать норму середины ноября. Сегодня столбики термометров в Петербурге покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти ожидается -1…+4 градусов.

Ветер будет дуть с южного направления, порывы достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге ожидается гололедица.

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