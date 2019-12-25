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Петербург попал в топ-3 популярных городов России для бронирования квартир в Новый год
Сегодня, 11:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург попал в топ-3 популярных городов России для бронирования квартир в Новый год

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Также путешественники выбирают для поездок Ялту, Москву, Кисловодск и др.

Петербург вошел в тройку самых популярных городов России для бронирования квартир в новогодние праздники. Ограничения, введенные в городе из-за коронавируса, не сделали город менее популярным для туристов. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Tvil.ru.

Также в новогодние праздники путешественники выбирают поездки в Ялту, Москву, Кисловодск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Калининград, Тюмень и Самару. В среднем аренда квартир в этих городах стоит от 1600 до 5500 рублей в сутки. Один из высоких ценников в двух столицах, а также в Нижнем Новгороде и Петрозаводске.

Ранее Петербург попал в топ самых небезопасных городов для празднования Нового года.

Фото: pixabay.com

Теги: туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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