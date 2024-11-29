Петербург вошёл в тройку городов с самыми высокими расходами на кофе

По данным аналитиков, средний чек в кофейнях Северной столицы составляет 603 рубля.

Жители Санкт-Петербурга оказались в числе самых активных потребителей кофе среди российских городов-миллионников. Согласно аналитике "Платформы ОФД", предоставленной РИА Новости, средние расходы на кофе в осенние месяцы в Северной столице составили 603 рубля, что вывело город на второе место после Челябинска (610 рублей).

Третье место занял Новосибирск с показателем 597 рублей, четвертое — Москва (564 рубля). Как отмечают аналитики, высокие траты на кофе характерны для городов с развитой сетью кофеен и высоким уровнем урбанизации. В то же время в Приволжском федеральном округе расходы оказались более скромными: в Нижнем Новгороде средний чек составил 437 рублей, в Самаре — 462 рубля.

Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями. Дмитрий Батюшенков, гендиректор "Платформы ОФД"

Исследование охватило 15 крупнейших городов России и основывалось на данных об операциях по банковским картам в кофейнях за сентябрь-октябрь 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге выросли цены на новогодние визиты Деда Мороза.

Фото: Piter.TV