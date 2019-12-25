Названы города, куда мечтают переехать россияне из других регионов страны

Россияне, находящиеся в поиске работы, назвали города, в которые хотели бы переехать. Результаты исследования специалистов HeadHunter оказались в распоряжении РИА Новости.
На первом месте в списке оказалась Москва. В столицу России хотят переехать из-за более высокой зарплаты. На втором месте из-за комфортного климата Краснодар. В топ-3 также попал Петербург. В Северной столице отметили комфортную городскую среду.
Согласно данным исследования, переехать в другой регион хочет пятая часть россиян (20%). Более трети (39%) периодически думают об этом, менее трети (31%) не хотят никуда уезжать из родных краев, еще 10% опрошенных не задумывались об этом.
Исследование проводилось в сентябре и октябре 2020 года среди 10 205 соискателей.
Ранее петербуржцы назвали Мурино более комфортным для жизни, чем Кудрово.
Фото: pixabay.com
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