Петербуржцы назвали Мурино более комфортным для жизни, чем Кудрово

Всего в исследовании приняли участие 1993 человека.

Жители Петербурга назвали Мурино наиболее привлекательным городом для жизни, чем Кудрово. Опрос провел портал Peterburg2.

Всего в исследовании приняли участие 1993 человека. На вопрос "Где лучше жить" 53% респондентов ответили, что в Мурино. Свои голоса за Кудрово отдали 47% опрошенных.

С 2012 по 2019 гг. прирост населения в Кудрово составил +915%. По официальным данным, в настоящий момент в этом городе проживают 31 577 человек. В Мурино за это же время зафиксировали прирост +495% (население – 41 318 человек). Состав жителей обоих городов достаточно однороден – в Кудрово и Мурино преимущественно проживают люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Ранее мы писали, что на жилом доме в Мурино заметили сову.

Фото: ВКонтакте / Новости Мурино и Девяткино