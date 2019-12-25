Петербург вошёл в число регионов РФ с самым сильным падением трафика в ТЦ

Больше всего посещаемость упала в Новосибирске и Красноярске.

Петербург вошёл в число российских регионов, в которых из-за пандемии коронавируса больше всего снизилась посещаемость торговых центров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на президента консалтинговой группы Watcom Романа Скороходова.

Эксперт отметил, что сейчас торговые центры в принципе показывают нехарактерную динамику, так как сейчас традиционно идет время распродаж.

Сильнее всего трафик в торговых центрах за прошедшую неделю упал в Красноярке и Новосибирске — на 32% и 26%. В Петербурге произошло снижение на 24%, в Москве и Казани — на 22%. Но уже к концу года может вернуться нормальная посещаемость.

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Фото: Piter.TV