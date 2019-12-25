Доля свободных площадей в ТЦ Петербурга упала до 12%

Вместо ушедших из страны зарубежных брендов свои точки открыли российские ретейлеры, причём как новые, так и не, что уже давно представлены в Северной столице.

Летом 2023 года в ключевых петербургских ТЦ до 12% уменьшилась доля свободных площадей. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

Эксперты отмечают, что, несмотря на показатели, вакантность распределена по объектам неравномерно. Вместо ушедших из страны зарубежных брендов свои точки открыли российские ретейлеры, причём как новые, так и не, что уже давно представлены в Северной столице.

Также к маю 2023 года на рынок города вышли 3 иностранных бренда их Германии, Эстонии и США. По прогнозам аналитиков, в декабре будет происходить дальнейшее снижение доли вакантных площадей в ключевых торговых центрах города до 4% и ниже.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 новых торговых объектов открылось в центре Петербурга за год.

Фото: Piter.TV