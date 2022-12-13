В туалете петербургского ТРК 15-летний подросток совершил развратные действия в отношении 12-летней

Все происходящее на видео снял администратор магазина. Затем он распространил в мессенджере ролик среди своих знакомых.

В полицию Петербурга обратился социальный работник школы, после того, как ученики показали ей видео, на котором несовершеннолетний совершил развратные действия в отношении малолетней в туалете одного из торговых центров.

Как стало известно Piter.tv, ученики показали социальному работнику видео в мессенджере, в котором 15 апреля около 21:30 в туалете ТРК Невского района 15-летний подросток совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Все происходящее на видео снял администратор магазина. Затем он распространил в мессенджере ролик среди своих знакомых. Подозреваемый был задержан, на него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Ранее в Петербурге неизвестный в метро гладил 12-летнюю девочку по ноге.

Фото: Piter.TV